Центр Краснодара из-за утечки на теплотрассе остался без горячей воды

Фото pixabay.com

Об аварийном отключении теплоснабжения и горячей воды в Центральном округе Краснодара сообщили в ЕДДС 26 ноября в 13:16.

Жители центра города остались без тепла и горячей воды из-за скрытой утечки подземной теплотрассы на улице Орджоникидзе, 69.

Теплоснабжение остановили на улицах Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанская набережной, Пушкина и других.

На месте работает аварийная бригада ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре теплосети тестируют до наступления холодов.