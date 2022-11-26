Центр Краснодара из-за утечки на теплотрассе остался без горячей воды
Происшествия
26.11.2022 13:41
Об аварийном отключении теплоснабжения и горячей воды в Центральном округе Краснодара сообщили в ЕДДС 26 ноября в 13:16.
Жители центра города остались без тепла и горячей воды из-за скрытой утечки подземной теплотрассы на улице Орджоникидзе, 69.
Теплоснабжение остановили на улицах Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанская набережной, Пушкина и других.
На месте работает аварийная бригада ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара.
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