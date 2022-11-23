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В Краснодаре теплосети протестируют до наступления холодов

Общество
23.11.2022 10:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-teploseti-protestiruyut-do-nastupleniya-holodov
В Краснодаре теплосети протестируют до наступления холодов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре провели совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, на котором обсудили участившиеся в последние 2 недели аварии на теплосетях.

По словам вице-мэра Максима Онищенко, за последние 2-3 недели происходят регулярные аварии на тепло- и электросетях города.

«Мы должны понять причины происходящего, прогнозировать ситуации, которые могут возникнуть, и выработать мероприятия, пока в Краснодаре еще стоит теплая погода и не наступили первые заморозки. Зимой таких ситуаций происходить не должно», — отметил замглавы Краснодара.

По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, каждый год реконструируют минимум 1 км тепломагистралей. При этом коррозия трубопроводов и температурные качели остаются проблемой, из-за чего оборудование работает на предельном режиме. Энергетики отметили, что аварии на ЛЭП часто случаются из-за большой нагрузки. Сейчас некоторые линии находятся в ремонте, но основная часть работает исправно.

Для снижения рисков аварий на теплосетях ресурсоснабжающие организации искусственно создают критические условия и увеличивают давление в теплотрассах до уровня, соответствующего низким температурам. Такую процедуру в начале отопительного сезона проводят впервые.

Максим Онищенко обратил внимание на то, что бесперебойное обеспечение теплом соцобъектов должно особо контролироваться, а возникающие на них аварии — устраняться оперативно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за аварии на теплосетях отключили отопление в трех домах в Центральном округе.

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