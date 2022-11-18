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В Краснодаре устранили аварию на теплосетях в Центральном округе

Общество
18.11.2022 20:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustranili-avariyu-na-teplosetyah-v-tsentralnom-okruge
В Краснодаре устранили аварию на теплосетях в Центральном округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение произошло 18 ноября около 11:50. Авария оставила без отопления жителей трех многоэтажек на улицах Бкргасской и Стасова.

О завершении ремонтных работ и восстановлении подачи тепла сообщили в 19:27 того же дня.

«Авария устранена. Все потребители запитаны», — сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной аварийного отключения отопления в трех домах Центрального округа стала скрытая утечка на подземной теплотрассе диаметром 100 мм.

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