В Краснодаре из-за аварии на теплосетях отключили отопление в трех домах в Центральном округе

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Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения и горячей воды в Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 ноября в 11:57.

Из-за скрытой утечки на подземной теплотрассе диаметром 100 мм приостановили подачу отопления и горячей воды в трех многоквартирных домах — № 50 и 52 на улице Бургасской и в доме № 121 на улице Стасова.

Работы проводятся силами ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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