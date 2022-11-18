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В Краснодаре из-за аварии на теплосетях отключили отопление в трех домах в Центральном округе

Происшествия
18.11.2022 12:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-teplosetyah-otklyuchili-otoplenie-v-treh-domah-v-tsentralnom-okruge
В Краснодаре из-за аварии на теплосетях отключили отопление в трех домах в Центральном округе
Фото pixabay.com

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения и горячей воды в Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 ноября в 11:57.

Из-за скрытой утечки на подземной теплотрассе диаметром 100 мм приостановили подачу отопления и горячей воды в трех многоквартирных домах — № 50 и 52 на улице Бургасской и в доме № 121 на улице Стасова.

Работы проводятся силами ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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