В Краснодаре из-за ремонта котельной отключили отопление и горячую воду в 23 многоэтажках
Общество
18.11.2022 12:01
Сообщение о плановом отключении теплоснабжения и горячей воды в микрорайоне Гидростроителей поступило из ЕДДС Краснодара 18 ноября около 11:50.
Из-за плановой замены теплового узла учета в котельной на улице Невкипелого, 25 приостановили подачу отопления и горячей воды в многоквартирные дома на улицах Гидростроителей и Невкипелого. Всего без тепла и горячей воды временно остались жители 23 многоквартирных домов.
Работы проводит ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре устранили утечку на сетях и восстановили теплоснабжение шести многоэтажек.
Популярные новости
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- В Сочи возле заведенного автомобиля нашли тело 31-летнего мужчины
- Завод «Москвич» начнет собирать автомобили уже на следующей неделе
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Снег накрыл около 90% территории России
- В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки