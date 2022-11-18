В Краснодаре из-за ремонта котельной отключили отопление и горячую воду в 23 многоэтажках

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сообщение о плановом отключении теплоснабжения и горячей воды в микрорайоне Гидростроителей поступило из ЕДДС Краснодара 18 ноября около 11:50.

Из-за плановой замены теплового узла учета в котельной на улице Невкипелого, 25 приостановили подачу отопления и горячей воды в многоквартирные дома на улицах Гидростроителей и Невкипелого. Всего без тепла и горячей воды временно остались жители 23 многоквартирных домов.

Работы проводит ООО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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