В Краснодаре устранили утечку на сетях и восстановили теплоснабжение шести многоэтажек
Происшествия
17.11.2022 16:37
Из-за аварии 17 ноября без горячей воды и отопления остались 6 многоквартирных домов на улицах Чехова, Линейной и 1-я линия в Центральном округе.
«Авария устранена. Теплоснабжение и горячая вода в жилые дома поданы», — сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», аварийное отключение горячей воды и отопления произошло в Центральном округе Краснодара 17 ноября около 10:20. Причиной отключения стала скрытая утечка на подземном трубопроводе диаметром 273 мм на улице Чехова, 6.
Популярные новости
- Про любимый мирный трактор: какие выводы стоит сделать из прилета украинской ракеты в Польшу
- В Ленинградском районе проводят ежегодную подготовку убежищ и укрытий в подвалах
- Фейк: в Ейске жильцы пострадавшего при крушении Су-34 дома не получили документы о выселении
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В театр со своим пакетом: Краснодарский «Один театр» готовит премьеру спектакля об экологии
- Через Керченский пролив перевезли уже более 33,1 тыс. пассажиров