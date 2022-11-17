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В Краснодаре устранили утечку на сетях и восстановили теплоснабжение шести многоэтажек

Происшествия
17.11.2022 16:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustranili-avariyu-na-teploseti-i-vosstanovili-teplosnabzhenie-6-mnogoetazhek
В Краснодаре устранили утечку на сетях и восстановили теплоснабжение шести многоэтажек
Фото pexels.com

Из-за аварии 17 ноября без горячей воды и отопления остались 6 многоквартирных домов на улицах Чехова, Линейной и 1-я линия в Центральном округе.

«Авария устранена. Теплоснабжение и горячая вода в жилые дома поданы», — сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аварийное отключение горячей воды и отопления произошло в Центральном округе Краснодара 17 ноября около 10:20. Причиной отключения стала скрытая утечка на подземном трубопроводе диаметром 273 мм на улице Чехова, 6.

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