Аварийное отключение оставило без тепла 6 многоэтажек в Центральном округе Краснодара

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение горячей воды и отопления произошло в Центральном округе Краснодара 17 ноября около 10:20.

В настоящее время без тепла и горячей воды находятся шесть жилых многоквартирных домов на улицах Чехова, Линейной, 1-я линия.

Причиной отключения стала скрытая утечка теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 273 мм на улице Чехова, 6.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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