Аварийное отключение оставило без тепла 6 многоэтажек в Центральном округе Краснодара
Происшествия
17.11.2022 10:37
Аварийное отключение горячей воды и отопления произошло в Центральном округе Краснодара 17 ноября около 10:20.
В настоящее время без тепла и горячей воды находятся шесть жилых многоквартирных домов на улицах Чехова, Линейной, 1-я линия.
Причиной отключения стала скрытая утечка теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 273 мм на улице Чехова, 6.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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