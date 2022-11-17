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Аварийное отключение оставило без тепла 6 многоэтажек в Центральном округе Краснодара

Происшествия
17.11.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-tepla-6-mnogoetazhek-v-tsentralnom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без тепла 6 многоэтажек в Центральном округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение горячей воды и отопления произошло в Центральном округе Краснодара 17 ноября около 10:20.

В настоящее время без тепла и горячей воды находятся шесть жилых многоквартирных домов на улицах Чехова, Линейной, 1-я линия.

Причиной отключения стала скрытая утечка теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 273 мм на улице Чехова, 6.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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