В Краснодаре из-за прорыва водопровода без холодной воды остались 11 многоэтажек
Происшествия
16.11.2022 19:00
Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 16 ноября в 18:45.
Прорвало подземный трубопровод холодного водоснабжения диаметром 100 мм на улице Селезнева, 96. Из-за этого прекращена подача холодной воды в 11 многоквартирных жилых домов на улице Селезнева № 76 — № 84.
На месте работает аварийная бригада ООО «Краснодар Водоканал», сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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