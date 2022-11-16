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В Краснодаре из-за прорыва водопровода без холодной воды остались 11 многоэтажек

Происшествия
16.11.2022 19:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-poryva-vodoprovoda-bez-holodnoj-vody-ostalis-11-mnogoetazhek
В Краснодаре из-за прорыва водопровода без холодной воды остались 11 многоэтажек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 16 ноября в 18:45.

Прорвало подземный трубопровод холодного водоснабжения диаметром 100 мм на улице Селезнева, 96. Из-за этого прекращена подача холодной воды в 11 многоквартирных жилых домов на улице Селезнева № 76 — № 84.

На месте работает аварийная бригада ООО «Краснодар Водоканал», сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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