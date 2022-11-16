В Сочи 14 населенных пунктов на сутки останутся без воды из-за оползня

Фото пресс-службы администрации Сочи

Оползень сошел в сочинском поселке Якорная Щель 16 ноября. Подвижка грунта серьезно повредила крупный водовод. Вырывающаяся под высоким давлением вода подтапливает территорию.

Ситуация на магистральной сети диаметром 700 мм в районе улицы Главной оценивается как предкритическая. Рабочие уже завершили подготовительные работы. Однако для проведения ремонта придется перекрыть значительную часть трубопроводов и опустошить систему. Для этого в 22:00 остановят работу местных насосных станций.

В зону отключения попадают дома жителей поселков Якорная Щель, Беранда, Верхнее Буу, Вардане, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, а также сел Детляжка, Нижняя Хобза, Верхнеармянское Лоо и микрорайона Лазурный берег. Полностью восстановить водоснабжение планируют к концу суток 17 ноября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Места дислокации автоцистерн будут меняться по заявкам, которые можно оставить по круглосуточному городскому телефону: (862) 444-05-05.

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