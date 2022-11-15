Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи устранили протечку на водопроводе в районе улицы Земляничной

Происшествия
15.11.2022 17:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ustranili-protechku-na-vodoprovode-v-rajone-ulitsy-zemlyanichnoj
В Сочи устранили протечку на водопроводе в районе улицы Земляничной
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Нештатная ситуация на магистральном водоводе в районе улицы Земляничной утром 15 ноября оставила без воды жителей «Министерских озер».

Крупный прорыв зафиксировали на склоне под объездной автотрассой. Восстановительные работы завершили к вечеру того же дня. Агрегаты насосных станций работают в штатном режиме, начался процесс заполнения системы.

Полностью стабилизировать давление в системе планируют до конца суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода из поврежденного водопровода на улице Земляничной под высоким давлением била фонтаном и подтапливала территорию.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Монтаж всех пролетов нового Яблоновского моста между Краснодаром и Адыгеей завершили
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Комфорт и масштаб: в мае 2023 на курорте Miracleon в Анапе появятся четыре новых отеля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
  3. В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях