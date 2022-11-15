В Сочи устранили протечку на водопроводе в районе улицы Земляничной
Происшествия
15.11.2022 17:42
Нештатная ситуация на магистральном водоводе в районе улицы Земляничной утром 15 ноября оставила без воды жителей «Министерских озер».
Крупный прорыв зафиксировали на склоне под объездной автотрассой. Восстановительные работы завершили к вечеру того же дня. Агрегаты насосных станций работают в штатном режиме, начался процесс заполнения системы.
Полностью стабилизировать давление в системе планируют до конца суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода из поврежденного водопровода на улице Земляничной под высоким давлением била фонтаном и подтапливала территорию.
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