В Сочи устранили протечку на водопроводе в районе улицы Земляничной

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Нештатная ситуация на магистральном водоводе в районе улицы Земляничной утром 15 ноября оставила без воды жителей «Министерских озер».

Крупный прорыв зафиксировали на склоне под объездной автотрассой. Восстановительные работы завершили к вечеру того же дня. Агрегаты насосных станций работают в штатном режиме, начался процесс заполнения системы.

Полностью стабилизировать давление в системе планируют до конца суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода из поврежденного водопровода на улице Земляничной под высоким давлением била фонтаном и подтапливала территорию.