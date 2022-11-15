В Сочи произошел прорыв магистрального водопровода в районе улицы Земляничной

Видео канала «Кубань 24»

Крупную коммунальную аварию устраняют с утра 15 ноября. Вода под высоким давлением била фонтаном и подтапливала территорию.

Место ЧП уже подготовили к ремонту, доставили необходимые оборудование и материалы. Починить трубу планируют до конца суток. Пока же для местного населения организовали подвоз воды.

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