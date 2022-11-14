В Сочи восстановили магистральный водовод, поврежденный оползнем

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Подвижка грунта серьезно повредила магистральный водовод диаметром 500 мм в районе улицы Сухумское шоссе в ночь на 14 ноября.

Специалисты городского водоканала уже устранили последствия аварии на водоводе, поврежденном оползнем. Работу насосных станций возобновили. Сейчас специалисты производят наполнение систем водоснабжения.

Восстановительные работы проводили на сложном рельефе местности. Большую их часть выполнили вручную. Из-за особенностей горной местности и активности водозабора полностью восстановить водоснабжение в Хостинском районе удастся к концу суток. Жителям продолжают подвозить воду на автоцистернах по заявкам, сообщили в Ситуационном центр МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за повреждения водовода оползнем в Хостинском районе без воды остались жители улиц Сухумское шоссе, Шоссейной, Ручей Видный, Л. Украинки, Звездной, Новороссийское шоссе и Туренко.