Семь улиц без воды: в Хостинском районе Сочи оползень повредил водовод

Фото МУП Сочи «Водоканал»

Подвижка грунта серьезно повредила магистральный водовод диаметром 500 мм в районе улицы Сухумское шоссе.

Специалисты с ночи устраняют последствия оползня. Отмечается, что без оперативного вмешательства без воды на длительное время могут остаться обширные территории Сочи.

Восстановительные работы начали в ночь на 14 ноября. Водовод обследовали и выявили все аварийные участки. В ликвидации участвуют порядка 10 человек и три единицы техники. При необходимости их количество увеличат. На время ремонта необходимо остановить местные насосные станции и опустошить сеть магистральных и разводящих сетей. В это время воды не будет в ряде домов на улицах Сухумское шоссе, Шоссейной, Ручей Видный, Л. Украинки, Звездной, Новороссийское шоссе и Туренко.

Завершить работы планируют к концу текущих суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Для жителей домов, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды. Места дислокации спецтранспорта составляются по заявкам, которые можно оставить по телефону 444-05-05.

По поручению главы города Алексея Сергеевича Копайгородского в Сочи с момента аварии действует оперативный штаб. Ситуация находится на контроле директора «Водоканала» Дениса Юрковского.

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