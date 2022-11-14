В Карасунском округе Краснодара ликвидировали крупную энергоаварию

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Шесть улиц Карасунского округа Краснодара провели ночь без электричества. Аварийное отключение электроэнергии произошло 14 ноября в 1:17.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «В-211» и 15 трансформаторных подстанций. В зону отключения попали улицы Селезнева, Стасова, Димитрова, Алтайская, Волжская и Днепровская.

Энергоснабжение восстановили 14 ноября в 6:02, сообщает ЕДДС Краснодара.

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