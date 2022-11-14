Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Карасунском округе Краснодара ликвидировали крупную энергоаварию

Происшествия
14.11.2022 07:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-karasunskom-okruge-krasnodara-likvidirovali-krupnuyu-energoavariyu
В Карасунском округе Краснодара ликвидировали крупную энергоаварию
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Шесть улиц Карасунского округа Краснодара провели ночь без электричества. Аварийное отключение электроэнергии произошло 14 ноября в 1:17.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «В-211» и 15 трансформаторных подстанций. В зону отключения попали улицы Селезнева, Стасова, Димитрова, Алтайская, Волжская и Днепровская.

Энергоснабжение восстановили 14 ноября в 6:02, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре устранили аварию на теплосети в Прикубанском округе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собак на школьницу в Краснодаре
Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собак на школьницу в Краснодаре
Под Новороссийском при падении с обрыва над морем погиб мотоциклист
Под Новороссийском при падении с обрыва над морем погиб мотоциклист
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва
  2. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях