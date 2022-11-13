В Краснодаре устранили аварию на теплосети в Прикубанском округе
Происшествия
13.11.2022 18:50
Утечку теплоносителя на подземном трубопроводе в Прикубанском округе устранили 13 ноября около 18:40.
«Авария устранена. Теплоснабжение и горячая вода в жилые дома подана», — сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 ноября около 16:00 из-за скрытой утечки теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 200 мм на улице 2-й Целиноградской, 13 отопление и горячую воду отключили в 10 жилых многоквартирных домах.
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