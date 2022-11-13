В Краснодаре произошло аварийное отключение воды в Фестивальном микрорайоне

Фото pexels.com

Сообщение об аварийном отключение холодного водоснабжения в Западном округе краевой столицы поступило из ЕДДС Краснодара 13 ноября около 15:25.

Из-за порыва водопровода диаметром 100 мм на улице Тургенева, 136 без холодной воды остались жители улиц Котовского, Тургенева, Фестивальной, Монтажников, Гаражной, Парковой и Гагарина.

Для проведения работ остановили насосную станцию на улице Котовского, 102. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре из-за крупной энергоаварии без света остались жители хутора Ленина.