В Краснодаре произошло аварийное отключение воды в Фестивальном микрорайоне
Происшествия
13.11.2022 15:33
Сообщение об аварийном отключение холодного водоснабжения в Западном округе краевой столицы поступило из ЕДДС Краснодара 13 ноября около 15:25.
Из-за порыва водопровода диаметром 100 мм на улице Тургенева, 136 без холодной воды остались жители улиц Котовского, Тургенева, Фестивальной, Монтажников, Гаражной, Парковой и Гагарина.
Для проведения работ остановили насосную станцию на улице Котовского, 102. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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