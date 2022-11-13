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В Краснодаре произошло аварийное отключение воды в Фестивальном микрорайоне

Происшествия
13.11.2022 15:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshlo-avarijnoe-otklyuchenie-vody-v-festivalnom-mikrorajone
В Краснодаре произошло аварийное отключение воды в Фестивальном микрорайоне
Фото pexels.com

Сообщение об аварийном отключение холодного водоснабжения в Западном округе краевой столицы поступило из ЕДДС Краснодара 13 ноября около 15:25.

Из-за порыва водопровода диаметром 100 мм на улице Тургенева, 136 без холодной воды остались жители улиц Котовского, Тургенева, Фестивальной, Монтажников, Гаражной, Парковой и Гагарина.

Для проведения работ остановили насосную станцию на улице Котовского, 102. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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