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В Краснодаре из-за крупной энергоаварии без света остались жители хутора Ленина

Происшествия
13.11.2022 13:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-krupnoj-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-hutora-lenina
В Краснодаре из-за крупной энергоаварии без света остались жители хутора Ленина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 13 ноября около 13:30.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ХЛ-2», «ХЛ-3», «ХЛ-4», «ХЛ-7» и еще 59 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались житель хутора Ленина. В том числе улиц Сторожевой, Вольной, Оружейной, Островной, Приморской, Тихомировской, Огородной, Ореховой, Быкова, Канонирской, Пластуновской и Наримановской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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