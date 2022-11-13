В Краснодаре из-за крупной энергоаварии без света остались жители хутора Ленина
Происшествия
13.11.2022 13:45
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 13 ноября около 13:30.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ХЛ-2», «ХЛ-3», «ХЛ-4», «ХЛ-7» и еще 59 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались житель хутора Ленина. В том числе улиц Сторожевой, Вольной, Оружейной, Островной, Приморской, Тихомировской, Огородной, Ореховой, Быкова, Канонирской, Пластуновской и Наримановской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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