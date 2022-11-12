В Краснодаре устранили аварию на теплосети и восстановили отопление 62 домов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Порыв подземной тепломагистрали в Прикубанском округе устранили 12 ноября к 18:00.

«Авария устранена. Теплоснабжение и горячая вода в жилые дома подана», — сообщили в ЕДДС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за порыва подземной тепломагистрали диаметром 300 мм на улице Зиповской, 1 была приостановлена подача тепла и горячей воды на улицах Механическая, Садовая, Клиническая, Юннатов, 40 лет Победы.

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