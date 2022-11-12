В Краснодаре из-за аварии без отопления остались 62 дома

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Аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды произошло 12 ноября в Прикубанском округе.

«Причина отключения – порыв подземной тепломагистрали диаметром 300 мм на улице Зиповской, 1», — сообщили в ЕДДС.

Из-за этого временно приостановлена подача тепла и горячей воды на улицах Механическая, Садовая, Клиническая, Юннатов, 40 лет Победы. Количество жилых домов – 62.

На месте работают аварийные бригады.

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