В Краснодаре из-за аварии без отопления остались 62 дома
Происшествия
12.11.2022 12:14
Аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды произошло 12 ноября в Прикубанском округе.
«Причина отключения – порыв подземной тепломагистрали диаметром 300 мм на улице Зиповской, 1», — сообщили в ЕДДС.
Из-за этого временно приостановлена подача тепла и горячей воды на улицах Механическая, Садовая, Клиническая, Юннатов, 40 лет Победы. Количество жилых домов – 62.
На месте работают аварийные бригады.
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