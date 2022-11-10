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В Краснодаре из-за аварии без газоснабжения остались несколько котельных

Происшествия
10.11.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-gazoprovode-bez-gazosnabzheniya-ostalis-neskolko-kotelnyh
В Краснодаре из-за аварии без газоснабжения остались несколько котельных
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об аварийном отключении газоснабжения в Прикубанском округе сообщили в ЕДДС Краснодара 10 ноября около 10:50.

Во время работ по замене задвижки на газопроводе высокого давления на улице Уссурийской между улицами Российской и 1 Мая отключили подачу газоснабжения в три котельные.

На время восстановления отключены котельные в переулке Гаражном, 7, на улицах Петра Метальникова, 15 и Командорской, 3.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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