В Краснодаре из-за аварии без газоснабжения остались несколько котельных

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об аварийном отключении газоснабжения в Прикубанском округе сообщили в ЕДДС Краснодара 10 ноября около 10:50.

Во время работ по замене задвижки на газопроводе высокого давления на улице Уссурийской между улицами Российской и 1 Мая отключили подачу газоснабжения в три котельные.

На время восстановления отключены котельные в переулке Гаражном, 7, на улицах Петра Метальникова, 15 и Командорской, 3.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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