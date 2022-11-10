В Краснодаре из-за аварии без газоснабжения остались несколько котельных
Происшествия
10.11.2022 10:55
Об аварийном отключении газоснабжения в Прикубанском округе сообщили в ЕДДС Краснодара 10 ноября около 10:50.
Во время работ по замене задвижки на газопроводе высокого давления на улице Уссурийской между улицами Российской и 1 Мая отключили подачу газоснабжения в три котельные.
На время восстановления отключены котельные в переулке Гаражном, 7, на улицах Петра Метальникова, 15 и Командорской, 3.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: в Сочи после аварии на водоводе восстановили подачу воды жителям трех районов.
Популярные новости
- Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
- Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
- В Краснодаре экс-директора Фонда защиты прав дольщиков задержали по подозрению в коммерческом подкупе
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
- Краснодар утром 10 ноября окутал густой туман