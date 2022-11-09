В Сочи после аварии на водоводе восстановили подачу воды жителям трех районов

Фото МУП Сочи "Водоканал"

Аварию на водопроводе в Сочи устранили. С утра 9 ноября вода беспрепятственно поступает во все дома жителей Адлерского, Хостинского и Центрального районов.

Повреждение сетей водоснабжения на улице Орбитовской произошло в камере переключения магистральных водоводов. Во время ремонтно-восстановительных работ обнаружили еще одно серьезное повреждение сети в районе улицы Белых Акаций. Все утечки были ликвидированы во время ночных работ.

После этого систему начали наполнять водой. Специалисты водоканала на 24 часа раньше запланированного срока восстановили подачу питьевой воды. Водоснабжение в данный момент полностью восстановлено у жителей Адлера, Кудепсты, Мацесты, Хосты и Бытхи, в микрорайоне Светлана, села Раздольного и ЖК «Министерские озера», сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адлерском районе Сочи на время ремонта на водоводе с 22:00 8 ноября остановили насосы. Ход аварийно-восстановительных работ контролировал городской штаб.