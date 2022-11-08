В Сочи контролировать аварийно-восстановительные работы на водоводе будет городской штаб

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В связи с серьезным повреждением на магистральном водоводе на улице Орбитовской в Адлерском районе на время ремонта с 22:00 8 ноября остановят насосы.

Ремонт планируют завершить в 2:00. После этого систему начнут наполнять водой. Этот процесс может занять в отдаленных районах до суток.

Решение о проведении оперативных работ и временно ограничить подачу воды приняли для того, чтобы предотвратить крупную коммунальную аварию, которая могла на неопределенный срок оставить без воды часть жителей Адлерского, Хостинского и Центрального районов.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского городской штаб будет контролировать все этапы аварийно-восстановительных работ. Обеспечению соцобъектов водой уделят особое внимание. Жителям воду будут подвозить по заявкам автоцистернами. Заявку на подвоз воды можно оставить по телефону 444-05-05, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

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