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В Сочи три района на сутки останутся без воды из-за ремонта трубопровода

Происшествия
08.11.2022 16:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-tri-rajona-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-iz-za-remonta-truboprovoda
В Сочи три района на сутки останутся без воды из-за ремонта трубопровода

Серьезные повреждения магистрального трубопровода диаметром 800 мм выявили на улице Орбитовской в Адлере 8 ноября.

Специалисты оценивают ситуацию как предкритическую — без оперативного вмешательства крупная коммунальная авария на неопределенный срок оставит без воды жителей Адлерского и Хостинского районов, а также части центра Сочи.

В настоящее время на место направили 10 человек и три единицы техники. Для проведения ремонтных работ потребуется остановить оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере. А также опустошить системы водоснабжения. В связи с этим водоснабжение отключат в ряде домов Адлерского, Хостинского и Центрального района. А также Кудепсты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана и села Раздольное. Работы планируют провести с 22:00 8 ноября до 2:00 9 ноября. Стабилизировать давление в системе планируют к концу суток 9 ноября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Жителей указанных районов просят сделать максимально возможные запасы воды. Для жителей также будет организован подвоз питьевой воды. Места расположения автоцистерн будут меняться в зависимости от поступающих заявок. Оставить их можно по телефону 444-05-05.

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