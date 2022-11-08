В Сочи три района на сутки останутся без воды из-за ремонта трубопровода
Серьезные повреждения магистрального трубопровода диаметром 800 мм выявили на улице Орбитовской в Адлере 8 ноября.
Специалисты оценивают ситуацию как предкритическую — без оперативного вмешательства крупная коммунальная авария на неопределенный срок оставит без воды жителей Адлерского и Хостинского районов, а также части центра Сочи.
В настоящее время на место направили 10 человек и три единицы техники. Для проведения ремонтных работ потребуется остановить оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере. А также опустошить системы водоснабжения. В связи с этим водоснабжение отключат в ряде домов Адлерского, Хостинского и Центрального района. А также Кудепсты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана и села Раздольное. Работы планируют провести с 22:00 8 ноября до 2:00 9 ноября. Стабилизировать давление в системе планируют к концу суток 9 ноября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Жителей указанных районов просят сделать максимально возможные запасы воды. Для жителей также будет организован подвоз питьевой воды. Места расположения автоцистерн будут меняться в зависимости от поступающих заявок. Оставить их можно по телефону 444-05-05.
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