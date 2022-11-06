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Жители 7 улиц в центре Новороссийска остались без отопления

Происшествия
06.11.2022 09:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-7-ulits-v-tsentre-novorossijska-ostalis-bez-otopleniya
Жители 7 улиц в центре Новороссийска остались без отопления
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение теплоснабжения в жилых домах города-героя произошло утром 6 ноября.

По данным МЦУ Новороссийска, теплоснабжение временно отключили на улицах: Цедрика, Губернского, Набережной адмирала Серебрякова, Исаева, Карамзина, Новороссийских Партизан и Энгельса.

Информацию об отключении тепла передали в АТЭК . По какой причине оно произошло пока неизвестно.

По прогнозу погоды, 6 ноября в Новороссийске температура воздуха днем поднимется до +11°C. Ночью столбики термометров опустятся до +7-8°C. В этот день в городе-герое ожидается штормовой ветер.

Читайте также: в Новороссийске 27 октября из-за утечки на сутки отключили отопление в 10-м микрорайоне.

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