Жители 7 улиц в центре Новороссийска остались без отопления

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение теплоснабжения в жилых домах города-героя произошло утром 6 ноября.

По данным МЦУ Новороссийска, теплоснабжение временно отключили на улицах: Цедрика, Губернского, Набережной адмирала Серебрякова, Исаева, Карамзина, Новороссийских Партизан и Энгельса.

Информацию об отключении тепла передали в АТЭК . По какой причине оно произошло пока неизвестно.

По прогнозу погоды, 6 ноября в Новороссийске температура воздуха днем поднимется до +11°C. Ночью столбики термометров опустятся до +7-8°C. В этот день в городе-герое ожидается штормовой ветер.

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