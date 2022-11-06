Жители 7 улиц в центре Новороссийска остались без отопления
Происшествия
06.11.2022 09:57
Отключение теплоснабжения в жилых домах города-героя произошло утром 6 ноября.
По данным МЦУ Новороссийска, теплоснабжение временно отключили на улицах: Цедрика, Губернского, Набережной адмирала Серебрякова, Исаева, Карамзина, Новороссийских Партизан и Энгельса.
Информацию об отключении тепла передали в АТЭК . По какой причине оно произошло пока неизвестно.
По прогнозу погоды, 6 ноября в Новороссийске температура воздуха днем поднимется до +11°C. Ночью столбики термометров опустятся до +7-8°C. В этот день в городе-герое ожидается штормовой ветер.
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