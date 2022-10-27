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В Новороссийске из-за утечки на сутки отключили отопление в 10-м микрорайоне

Происшествия
27.10.2022 16:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-utechki-na-sutki-otklyuchili-otoplenie-v-10-m-mikrorajone
В Новороссийске из-за утечки на сутки отключили отопление в 10-м микрорайоне
Фото pixabay.com

По данным главного инженера котельной «Прибой», 27 октября на линии АТЭК на улице Героев Десантников, 10 произошла утечка.

В связи с этим в 10-м микрорайоне отключили отопление. Он находится в границах улиц Героев Десантников, Малоземельской, Волгоградской и проспекта Дзержинского. Жители более 20 многоэтажек временно остались без тепла. В 10-м микрорайоне также находятся два детских сада и школа.

Восстановить подачу отопления в микрорайоне планируют в течение суток, сообщает МЦУ Новороссийска.

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