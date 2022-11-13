В Краснодаре из-за аварии на теплосети без горячей воды и отопления остались 10 многоэтажек

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Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 13 ноября около 16:00.

Из-за скрытой утечки теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 200 мм на улице 2-й Целиноградской, 13 отопление и горячую воду отключили в 10 жилых многоквартирных домах на улицах 2-я Целиноградская и 3-я Целиноградская.

На месте утечки работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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