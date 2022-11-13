В Краснодаре из-за аварии на теплосети без горячей воды и отопления остались 10 многоэтажек
Происшествия
13.11.2022 16:23
Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 13 ноября около 16:00.
Из-за скрытой утечки теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 200 мм на улице 2-й Целиноградской, 13 отопление и горячую воду отключили в 10 жилых многоквартирных домах на улицах 2-я Целиноградская и 3-я Целиноградская.
На месте утечки работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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