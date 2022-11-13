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В Краснодаре из-за аварии на теплосети без горячей воды и отопления остались 10 многоэтажек

Происшествия
13.11.2022 16:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-teploseti-bez-goryachej-vody-i-otopleniya-ostalis-10-mnogoetazhek
В Краснодаре из-за аварии на теплосети без горячей воды и отопления остались 10 многоэтажек
Фото pixabay.com

Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 13 ноября около 16:00.

Из-за скрытой утечки теплоносителя на подземном трубопроводе диаметром 200 мм на улице 2-й Целиноградской, 13 отопление и горячую воду отключили в 10 жилых многоквартирных домах на улицах 2-я Целиноградская и 3-я Целиноградская.

На месте утечки работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре произошло аварийное отключение воды в Фестивальном микрорайоне.

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