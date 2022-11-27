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Мэр Краснодара поручил нарастить темпы ликвидации порыва на теплотрассе

Происшествия
27.11.2022 17:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-poruchil-narastit-tempy-likvidatsii-poryva-na-teplotrasse
Мэр Краснодара поручил нарастить темпы ликвидации порыва на теплотрассе
Фото t.me/emnaumov

Глава горда Евгений Наумов 27 ноября выехал на место ликвидации аварии на теплосетях в Центральном районе.

«Выехал на место ликвидации аварии на теплосетях в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаются около 7 тыс. краснодарцев. Движение транспорта на Седина в районе дома 69 пока ограничено. Работают 16 человек и 10 единиц техники. Дополнительно привлекли слесаря и сварщиков», — написал Наумов в Telegram.

Мэр добавил, что под отключение попали не только жилые дома, но и социальные объекты.

«Пока батареи в центре города не станут теплыми, устранение этой коммунальной аварии буду держать на жестком контроле. Поручил максимально нарастить темпы ликвидации порыва, без ущерба качеству работ. Подачу тепла и горячей воды коммунальщики обещают возобновить к 22.00 сегодняшнего дня», — отметил глава Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без тепла и горячей воды 26 ноября остались жители улиц Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанской набережной, Пушкина и других.

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