Мэр Краснодара потребовал объяснить, почему затянулся ремонт теплосети в центре города

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Евгений Наумов 28 ноября провел аппаратное совещание. Он потребовал провести анализ ликвидации коммунальной аварии в центре Краснодара и дать оценку действий участников работ.

На совещание вызвали гендиректора ООО «Краснодартеплоэнерго» Руслана Хайрова.

«У нас порядка 7 тыс. людей находятся без тепла и горячего водоснабжения, а также ряд социальных объектов. Вчера был на объекте. Слышал ваши заверения, что к 22:00 теплоноситель будет подан. Однако этого до сих пор не произошло. Двое суток разбираться с коммунальной аварией — это неприемлемо. Я требую провести подробный анализ ситуации. И дать оценку действий тех, кто участвовал в ликвидации этой аварии», — сказал Наумов.

Хайров доложил, что сообщение об аварии на Орджоникидзе, 69 поступило 26 ноября в 11:00.

«В 13:00 того же дня аварийная служба «Краснодартеплоэнерго» приступила к поиску места утечки с привлечением собственного течеискателя. Но из-за отсутствия давления в сети использование этого комплекса не дало результатов, поскольку диапазон работы прибора начитается с 1,5 кг кв. см. В итоге специалисты продолжили поиски места утечки по косвенным признакам. Достоверно определить его удалось к 23:00», — сказал Руслан Хайров.

Утечка находилась под дорожным полотном на пересечении Орджоникидзе и Седина. Чтобы избежать аналогичных аварий, решили заменить весь участок теплосети.

Выполнение работ осложняли пересечения с другими инженерными сетями. Также сложности возникли с существующим каналом для прокладки теплосети. Он не предусматривал укладку труб в изоляции из пенополиуретана. Стыковка нового участка трубопровода со старыми сетями заняла много времени. В настоящее время сварочные работы завершаются. Над устранением аварии работали 16 человек и 11 единиц техники. Причину аварии установит комиссия.

«Хочу заверить вас, что в ходе разбора инцидента и сроков его ликвидации обязательно будут сделаны выводы. Обо всех выявленных негативных моментах и в обязательном порядке будут даны оценки действиям сотрудников. Отдельно хочу поблагодарить всех работников администрации города за помощь и поддержку в ликвидации данной аварии», — сказал Хайров.

Наумов отметил, что благодарить за терпение нужно жителей домов, попавших в зону отключения. Также мэр отдельно подчеркнул, что на поиск утечки рабочие потратили более 10 часов.

«Точку утечки надо определять оперативно. Получается, почти через сутки принимали решение, что нужно «вскрывать» дорожное полотно на Седина», — сказал глава города.

Наумов поручил в максимально сжатые сроки восстановить на месте работ проезжую часть и движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центр Краснодара из-за утечки на теплотрассе 26 ноября остался без горячей воды и отопления. Ликвидировать ее планировали к 22:00 27 ноября, но работы затянулись. Мэр Евгений Наумов вечером 27 ноября дал поручение нарастить темпы ремонта. Утром 28 ноября сообщили, что на участке завершается сварка технологических стыков.