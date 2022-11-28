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В мэрии рассказали, когда устранят аварию на теплотрассе в центре Краснодара

Происшествия в Краснодаре
28.11.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-rasskazali-kogda-ustranyat-avariyu-na-teplotrasse-v-tsentre-krasnodara
В мэрии рассказали, когда устранят аварию на теплотрассе в центре Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На месте прорыва на улице Орджоникидзе уже уложили новый участок теплотрассы. Специалисты занимаются сваркой технологических стыков. Завершить работы планируют в течение нескольких часов. Об этом сообщили утром 28 ноября.

Работы на месте коммунальной аварии продолжались всю ночь. Гендиректор ООО «Краснодартеплоэнерго» Руслан Хайров объяснил, почему не удалось запустить теплоноситель к заявленным 22:00 27 ноября.

«Это связано с тем, что старые сети представляют собой «голые» металлические трубы, а на месте поврежденного участка мы уложили современный трубопровод с теплоизоляцией из пенополиуретана. В итоге возникли некоторые трудности при их стыковке. Планируем завершить все работы в течение нескольких часов», — цитирует Хайрова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центр Краснодара из-за утечки на теплотрассе 26 ноября остался без горячей воды и отопления. Коммунальная авария произошла на улице Орджоникидзе, 69. Ликвидировать ее планировали к 22:00 27 ноября, но работы затянулись. Глава горда Евгений Наумов вечером 27 ноября выехал на место и поручил нарастить темпы ликвидации порыва на теплотрассе.

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