В Краснодаре специалисты ищут утечку, из-за которой центр остался без тепла и горячей воды

«Участок локализовали, производится откачка тремя помпами. Примерное время устранения аварии станет ясно после выявления самой причины — в каком именно месте произошла утечка и на каком участке необходимы восстановительные работы», — рассказал главный инженер компании Александр Казаков.

На место работ выехали заместитель главы Краснодара Максим Онищенко, и. о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

Под отключение попали большое количество жилых домов и соцобъекты. Точное количество еще выясняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без тепла и горячей воды 26 ноября остались жители улиц Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанской набережной, Пушкина и других.