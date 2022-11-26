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В Краснодаре специалисты ищут утечку, из-за которой центр остался без тепла и горячей воды

Происшествия
26.11.2022 17:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spetsialisty-ishhut-utechku-iz-za-kotoroj-tsentr-ostalsya-bez-tepla-i-goryachej-vody
В Краснодаре специалисты ищут утечку, из-за которой центр остался без тепла и горячей воды
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре устраняют утечку на теплотрассе на улице Орджоникидзе, 69. На месте работает аварийная бригада «Краснодартеплоэнерго» — восемь человек и пять единиц техники.

«Участок локализовали, производится откачка тремя помпами. Примерное время устранения аварии станет ясно после выявления самой причины — в каком именно месте произошла утечка и на каком участке необходимы восстановительные работы», — рассказал главный инженер компании Александр Казаков.

На место работ выехали заместитель главы Краснодара Максим Онищенко, и. о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

Под отключение попали большое количество жилых домов и соцобъекты. Точное количество еще выясняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без тепла и горячей воды 26 ноября остались жители улиц Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанской набережной, Пушкина и других.

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