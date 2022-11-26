В Краснодаре специалисты ищут утечку, из-за которой центр остался без тепла и горячей воды
В краевом центре устраняют утечку на теплотрассе на улице Орджоникидзе, 69. На месте работает аварийная бригада «Краснодартеплоэнерго» — восемь человек и пять единиц техники.
«Участок локализовали, производится откачка тремя помпами. Примерное время устранения аварии станет ясно после выявления самой причины — в каком именно месте произошла утечка и на каком участке необходимы восстановительные работы», — рассказал главный инженер компании Александр Казаков.
На место работ выехали заместитель главы Краснодара Максим Онищенко, и. о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.
Под отключение попали большое количество жилых домов и соцобъекты. Точное количество еще выясняется.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», без тепла и горячей воды 26 ноября остались жители улиц Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанской набережной, Пушкина и других.
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