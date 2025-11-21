В Славянске-на-Кубани оценивают ущерб жилым домам после атаки украинских БПЛА

Для оценки ущерба от падения фрагментов беспилотников ВСУ, сбитых утром 21 ноября, в Славянске-на-Кубани сформировали специальную комиссию.

Утром стало известно, что в результате падения обломков дронов пострадали два человека. Их доставили в больницу, сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Также семь жилых домов получили повреждения. От осколков беспилотников пострадали крыши, окна и двери. Для возмещения ущерба жителям специалисты составят соответствующие акты.

«С 8:00 в Славянске-на-Кубани приступила к работе специальная комиссия по оценке ущерба. Специалисты составляют акты, в которых фиксируют все повреждения для определения объема ущерба и последующих компенсаций гражданам», — сообщил журналистам «Кубань 24» заместитель главы Славянска-на-Кубани Петр Москаленко.

Он подчеркнул, что администрация района и города окажет пострадавшим всю необходимую помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночью на пятницу ВС РФ перехватили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Черным морем. Два дрона ВСУ сбили за час утром 21 ноября. Еще пять БПЛА ликвидировали в небе над Кубанью с 8:00 до 9:00.

В результате падения обломков беспилотников в Славянске-на-Кубани пострадали два человека. Из-за угрозы атаки дронов в школах и детсадах Славянского района отменили занятия. Также власти муниципалитета рекомендовали отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.

Также фрагменты БПЛА повредили два частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. В одном из них выбило окна и двери. Во втором — повреждены окна и навес.

