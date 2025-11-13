В Севастополе силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей

Воздушную тревогу в Севастополе объявили ночью 14 ноября.

Около 1:00 стало известно о поражении семи воздушных целей силами противовоздушной обороны. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя громкие звуки, напугавшие жителей территории.

«По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу», — сообщил глава в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 14 ноября сирены, оповещающие об отражении атаки беспилотников, включили в Новороссийске, а затем в Анапе.

В Геленджике и Туапсе предупредили об отражении атаки беспилотников на черноморском побережье и привели все службы в режим повышенной готовности. Кроме того, в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на полеты.

