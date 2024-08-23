В сентябре восстановят поврежденный при атаке БПЛА дом в Приморско-Ахтарске

Восстановительные работы в поврежденном при падении беспилотника ВСУ многоквартирном жилом доме в Приморско-Ахтарске завершат до конца сентября.

Сейчас в доме № 5 на улице Азовской завершают демонтаж железобетонных конструкций и прочистку вентиляционных каналов. Для восстановления дома завезли все необходимые стройматериалы: кирпич, песок и цемент для кладки стен и разрушенных вентканалов.

Субподрядная организация 26 августа начнет устанавливать стеклопакеты на окна, рамы которых не пострадали при атаке беспилотника. К установке оконных блоков в квартирах, где они были разрушены, планируют приступить 30 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарский район в ночь на 5 июля. В результате атаки повреждения получил трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали.

Пострадали 6 местных жителей, они находятся в больнице. Также серьезные ранения получила 6-летняя девочка, которая позже умерла в больнице. СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск. Всего за выплатами после атаки БПЛА обратились почти 70 человек. После осмотра специалисты признали поврежденный в результате атаки ВСУ многоквартирный дом подлежащим восстановлению.