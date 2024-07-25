В пожаре в лесу Дюрсо предварительно уничтожены 4 вида животных из Красной книги

В управлении особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края рассказали, сколько видов растений и животных могут быть уничтожены после пожара в заказнике «Абраусский» под Новороссийском.

«По предварительным данным, на территории государственного природного комплексного заказника регионального значения «Абраусский» могли быть уничтожены популяции 30 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (2017). Из них 15 видов растений и 4 вида животных занесены в Красную книгу РФ (2023)», — цитирует ТАСС замдиректора управления Валерия Щурова.

Полную оценку причиненного пожаром вреда заказнику «Абраусский» проведут к концу мая 2025 года.

Предварительно известно, что повреждения до степени прекращения роста получили можжевельник высокий, можжевельник колючий (красный), ламира ежеголовая, рябина крымская, жимолость этрусская, дуб черешчатый и граб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в хуторе Дюрсо начался утром 14 июля. Было эвакуировано более 600 человек. Полностью пожар ликвидировали днем 16 июля. К тому времени огонь охватил лес на площади 62 га.

По словам профессора Ботанического сада ЮФУ Татьяны Вардуни, ущерб местной экологии был нанесен на сотни миллионов рублей. На восстановление сгоревшего леса понадобится около 200 лет, отметил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.