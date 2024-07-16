Крупный лесной пожар площадью 62 га под Новороссийском потушили

Природный пожар в районе Сухой Щели разгорелся 14 июля около полудня. Предварительно, одной из основных причин возгорания называют человеческий фактор.

Пожар на территории заказника «Абраусский» полностью ликвидировали 16 июля в 18:05, сообщили в краевом оперштабе.

Работу пожарных осложняли сильные порывы ветра, ускоряющие распространение огня. Всего к тушению лесного возгорания привлекли 456 человек и 104 единицы техники, в том числе вертолеты Ка-32, Ми-8, а также самолет Ил-76, сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

«Благодарю все оперативные службы, структуры, соседние муниципалитеты, предоставившие дополнительную технику, добровольцев и волонтеров за неравнодушие и активное участие в тушении пожара. Общая беда в очередной раз продемонстрировала единение и взаимовыручку», — отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара. Также, по оценке экспертов, был нанесен ущерб экологии на сотни миллионов рублей.