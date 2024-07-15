Около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара

Крайне тяжелые последствия от пожара оставляют на системе самые долго незаживающие раны, рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

По его словам, на территориях, которые были охвачены огнем, практически полностью уничтожены растительный покров, микроорганизмы и животные, причем не только наземные, но и те, которые обитают в верхнем слое почвы. Эколог также предположил, что выгорела и сама почва, поэтому теперь она лишена гумуса, гуминовых кислот и органических веществ.

«Все это вместе с растительными остатками как раз то, что является элементом плодородия. То есть фактически уничтожена экосистема на тех площадях, где прошел пожар. Это полная деградация», — отметил Голубитченко.

Он также считает, что на восстановление до состояния, какое было до пожара, потребуется от 150 до 200 лет. При этом нет гарантий, что все живое полностью восстановится. Осложнена ситуация также серьезной засухой и изменениями климата.

«В этом году в апреле и мае была засуха. Потом засуха была и продолжается еще с середины июня до середины июля. Фактически все это время не было дождей», — пояснил Голубитченко.

Специалист отметил, что деревья и кустарники в принципе сложно восстанавливаются, и сгоревшие гектары разряженных лесов средиземноморского типа под Новороссийском не исключение. Кроме того, огромный урон нанесен представителям животного мира — незначительное количество животных смогло покинуть места пожара и спастись.

«Это, в основном, крупные звери и птицы. Мелкие животные многие, я думаю, не спаслись. А уж такие медлительные, как змеи, черепахи, жабы, большинство насекомых, черви в верхних слоях почвы, мыши, конечно, сгорели в огне», — рассказал эколог.

Многие животные и растения были занесены в Красные книги России и Краснодарского края. Среди них — сухие редколесья средиземноморского типа, к которым относятся можжевельники, фисташники и дубники. Они расположены только на небольшом участке Черноморского побережья от Анапы до Геленджика. Кроме того, эти территории были населены специфичными редкими животными и растениями, сообщает «КП-Кубань».

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