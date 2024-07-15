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Все очаги пожаров на базах отдыха под Новороссийском потушили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-ochagi-pozharov-na-bazah-otdyha-pod-novorossijskom-potushili?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Все очаги пожаров на базах отдыха под Новороссийском потушили
Фото "Кубань 24"

Всего от огня в хуторе Дюрсо на базах отдыха пострадали 68 построек.

В тушении пожара участвуют более 320 специалистов и 84 единицы техники. Более 40 сбросов воды уже осуществили 2 вертолета К-32 и самолет Ил-76 МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели продолжают ликвидировать возгорание, площадь которого достигла 62 га. В результате происшествия пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

Читайте также: из-за сильного пожара в Новороссийске перекрыли движение в хутор Дюрсо. Ограничение движения не распространяется на местных жителей.

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