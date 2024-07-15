Из-за сильного пожара в Новороссийске перекрыли движение в хутор Дюрсо

Крупный лесной пожар произошел утром 14 июля в районе Сухой щели. Его площадь достигла 62 га.

В связи с крупным возгоранием полицейские временно ограничили движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

«Перекрыт въезд в направлении Дюрсо. Исключение — его жители», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новороссийска.

Читайте также: число пострадавших от лесного пожара под Новороссийском увеличилось до двух. Они обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска, но от госпитализации отказались.