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Из-за сильного пожара в Новороссийске перекрыли движение в хутор Дюрсо

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnogo-pozhara-v-novorossijske-perekryli-dvizhenie-v-hutor-dyurso
Из-за сильного пожара в Новороссийске перекрыли движение в хутор Дюрсо
Скриншот видео Юрия Озаровского

Крупный лесной пожар произошел утром 14 июля в районе Сухой щели. Его площадь достигла 62 га.

В связи с крупным возгоранием полицейские временно ограничили движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

«Перекрыт въезд в направлении Дюрсо. Исключение — его жители», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новороссийска.

Читайте также: число пострадавших от лесного пожара под Новороссийском увеличилось до двух. Они обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска, но от госпитализации отказались.

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