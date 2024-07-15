Число пострадавших от лесного пожара под Новороссийском увеличилось до двух

Пострадавшие обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска. От госпитализации они отказались.

По уточненной информации, на территории базы отдыха «Романтик» огонь повредил 60 построек, на территории базы отдыха «Голубая волна» — 8 построек и 5 легковых автомобилей.

В пункте временного размещения остаются 17 человек, эвакуированных с баз отдыха, остальные отдыхающие уехали домой, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В связи с пожаром в лесном массиве Сухой щели въезд в направлении хутора Дюрсо перекрыли. Проехать в населенный пункт смогут только его жители, сообщает пресс-служба БДД УГИБД России по Новороссийску.

Для подвоза воды в гору мэрия города ищет добровольцев — необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро. Место на карте можно посмотреть по ссылке.

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