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Уголовное дело возбудили по факту лесного пожара под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugolovnoe-delo-vozbudili-po-faktu-lesnogo-pozhara-pod-novorossijskom
Уголовное дело возбудили по факту лесного пожара под Новороссийском
Фото "Кубань 24"

Следственный отдел полиции Приморского района УМВД России по Новороссийску возбудил уголовное дело по факту лесного пожара.

Дело возбудили по статье 261 УК РФ «Уничтожение/повреждение лесных насаждений».

«Сотрудники МВД проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь пожара под Новороссийском выросла до 62 га, эвакуировали 500 человек.

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