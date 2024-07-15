Уголовное дело возбудили по факту лесного пожара под Новороссийском
Происшествия
15.07.2024 08:12
Следственный отдел полиции Приморского района УМВД России по Новороссийску возбудил уголовное дело по факту лесного пожара.
Дело возбудили по статье 261 УК РФ «Уничтожение/повреждение лесных насаждений».
«Сотрудники МВД проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь пожара под Новороссийском выросла до 62 га, эвакуировали 500 человек.