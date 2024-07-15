Площадь пожара под Новороссийском выросла до 62 га, эвакуировали 500 человек

По состоянию на 7:30, огнем охвачено 62 гектара в хуторе Дюрсо под Новороссийском.

Из баз отдыха «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник» эвакуировали более 500 человек, всех заблаговременно вывезли в безопасные территории. Для 400 человек подготовили три пункта временного размещения — в школе села Глебовского, а также в школе и винодельне в Абрау-Дюрсо. Сейчас задействован только один ПВР в Абрау-Дюрсо — там разместили 25 человек, остальные отдыхающие уехали домой.

На месте провели заседание оперштаба, по итогам которого приняли ряд решений: разграничили территорию постоянного дежурства для контроля ситуации и предотвращения распространения огня на жилой сектор, организовали питание и подвоз питьевой воды для всех, кто борется с огнем, определили необходимое количество техники для подвоза воды для тушения огня. Кроме того, подготовили автобусы для эвакуации людей на случай осложнения ситуации.

С начала тушения вертолетами Ка-32 и Ми-8 выполнили 19 сбросов воды, однако последний вечером прекратил работу из-за усилившегося ветра. С утра на место прибудут еще два К-32 от Минобороны РФ и самолет Ил-76 МЧС России.

На месте работают более 250 человек — специалисты специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры. Для усиления на место также выехала аэромобильная группировка МЧС в составе 50 человек и 7 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Огонь повредил 50 построек на территории базы отдыха «Романтик», на территории базы отдыха «Голубая волна» — 8 построек и 5 автомобилей. На других базах отдыха загорания построек нет. На месте работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за крупного пожара в районе Абрау-Дюрсо часть отдыхающих с баз отдыха эвакуировали на пляж хутора Дюрсо, а после вывезли на катерах безопасное место.