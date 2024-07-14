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Спасатели на катерах эвакуируют людей с пляжа хутора Дюрсо под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-na-katerah-evakuiruyut-lyudej-s-plyazha-hutora-dyurso-pod-novorossijskom
Спасатели на катерах эвакуируют людей с пляжа хутора Дюрсо под Новороссийском
Фото t.me/opershtab23

Из-за крупного пожара в районе Абрау-Дюрсо часть отдыхающих с баз отдыха эвакуировали на пляж хутора Дюрсо. Теперь спасатели вывозят их на катерах безопасное место.

Огонь от лесного пожара движется в сторону хутора Дюрсо. Спасатели повторно обходят ближайшие базы отдыха, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие покинули опасную зону, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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