Спасатели на катерах эвакуируют людей с пляжа хутора Дюрсо под Новороссийском

Из-за крупного пожара в районе Абрау-Дюрсо часть отдыхающих с баз отдыха эвакуировали на пляж хутора Дюрсо. Теперь спасатели вывозят их на катерах безопасное место.

Огонь от лесного пожара движется в сторону хутора Дюрсо. Спасатели повторно обходят ближайшие базы отдыха, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие покинули опасную зону, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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