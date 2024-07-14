Спасатели на катерах эвакуируют людей с пляжа хутора Дюрсо под Новороссийском
Происшествия
14.07.2024 22:11
Из-за крупного пожара в районе Абрау-Дюрсо часть отдыхающих с баз отдыха эвакуировали на пляж хутора Дюрсо. Теперь спасатели вывозят их на катерах безопасное место.
Огонь от лесного пожара движется в сторону хутора Дюрсо. Спасатели повторно обходят ближайшие базы отдыха, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие покинули опасную зону, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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