Дополнительные силы МЧС России направили на тушение пожара под Новороссийском

Крупный пожар под Новороссийском охватил уже 51 га. Борьба с огнем продолжается.

На место ЧС направляется аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и семи единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупредили о возможной эвакуации.