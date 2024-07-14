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Дополнительные силы МЧС России направили на тушение пожара под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dopolnitelnye-sily-mchs-rossii-napravili-na-tushenie-pozhara-pod-novorossijskom
Дополнительные силы МЧС России направили на тушение пожара под Новороссийском
Фото t.me/mchs_kuban

Крупный пожар под Новороссийском охватил уже 51 га. Борьба с огнем продолжается.

На место ЧС направляется аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и семи единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупредили о возможной эвакуации.

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