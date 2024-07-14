Дополнительные силы МЧС России направили на тушение пожара под Новороссийском
Происшествия
14.07.2024 21:48
Крупный пожар под Новороссийском охватил уже 51 га. Борьба с огнем продолжается.
На место ЧС направляется аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и семи единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупредили о возможной эвакуации.