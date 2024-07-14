Жителей Дюрсо предупредили о возможной эвакуации из-за пожара

Сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском. Огонь движется в сторону Дюрсо.

Жителей Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. Спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта по решению краевого оперштаба.

Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». Людей оттуда эвакуировали заблаговременно. Также эвакуированы туристы с баз «Энергетик», «Строитель».

На территории базы отдыха «Голубая Волна» выгорело 8 домиков и 4 легковых автомобиля. На базе отдыха «Фрегат» повреждений нет, пострадала только растительность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По уточненной информации, с трех баз отдыха эвакуировали 296 человек, в том числе 64 ребенка. Вертолеты сбросили 95 т воды. На месте работают более 300 человек и 84 единицы техники, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте тушения крупного пожара под Новороссийском по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева развернут оперативный штаб.