Оперштаб: из-за пожара может потребоваться эвакуация жителей хутора Дюрсо

На месте тушения крупного пожара под Новороссийском по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева развернут оперативный штаб.

Штабом по ликвидации ЧС руководит замглавы Кубани Александр Нестеренко. Информацию о ходе тушения пожара оперативно передают Вениамину Кондратьеву.

По данным МЧС, по состоянию на 20:00 площадь пожара превышает 51 гектар. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники МЧС, пожарные, казаки, волонтеры. В общей сложности работают свыше 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию.

Огонь распространился на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». Эвакуацию людей провели заблаговременно.

Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». С этих баз эвакуировали 176 человек, из них 48 детей. На территории базы «Романтик» горят 11 зданий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на горящий лес под Новороссийском вертолеты сбросили уже 75 тонн воды