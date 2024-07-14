На горящий лес под Новороссийском вертолеты сбросили уже 75 тонн воды

Площадь лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо под Новороссийском к 19:24 увеличилась до 51 га.

Тушение пожара продолжается. Вертолетами сброшено уже 75 т воды. Всего на месте работают свыше 250 специалистов и 76 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь пожара увеличилась до 51 га, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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