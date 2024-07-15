Эксперт Вардуни: пожар в Новороссийске нанес ущерб экологии на сотни миллионов

Профессор Ботанического сада Южного федерального университета Татьяна Вардуни оценила ущерб от пожара, который получила экосистема реликтового леса под Новороссийском.

По словам эксперта, на территории местного заказника растут краснокнижные виды растений, поэтому ущерб можно оценить как очень большой. Также от огня могли пострадать насекомые, птицы и млекопитающие, которые обитают в этих лесах.

«Ущерб исчисляется, я думаю, что сотнями миллионов рублей», — цитирует Татьяну Вардуни ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара, сообщил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. При этом нет гарантий, что все живое на этой территории вернется к тому состоянию, которое было до происшествия.

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