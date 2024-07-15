Новый пожар разгорелся на диком пляже между Новороссийском и Геленджиком

О возгорании в районе дикого пляжа «Сосновка» очевидцы сообщили 15 июля около 19:00 в соцсетях.

Сообщение о возгорании поступило в 18:54, в 19:03 первые подразделения прибыли на место и приступили к тушению.

На место происшествия оперативно выехали два расчета лесопожарного центра и спецтехника, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

По словам очевидцев, сейчас из-за усилившегося ветра пожар в «Сосновке» разгорается все сильнее.

Площадь возгорания — 800 кв. м, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 600 человек были эвакуированы из-за пожара под Новороссийском.