Более 600 человек были эвакуированы из-за пожара под Новороссийском

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 июля в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, губернатор Кубани сообщил журналистам о том, что авиация завершила работы по тушению пожара.

В районе Геленджика остался один вертолет МЧС России, который в случае необходимости вылетит на тушение.

«В данный момент времени авиационная техника направляется к местам своей постоянной дислокации», — цитирует Кондратьева ТАСС.

Глава региона также сообщил, что виноградники при пожаре по Новороссийском не пострадали.