Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара.
Более 600 человек были эвакуированы из-за пожара под Новороссийском
Общество
15.07.2024 18:30
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 июля в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, губернатор Кубани сообщил журналистам о том, что авиация завершила работы по тушению пожара.
В районе Геленджика остался один вертолет МЧС России, который в случае необходимости вылетит на тушение.
«В данный момент времени авиационная техника направляется к местам своей постоянной дислокации», — цитирует Кондратьева ТАСС.
Глава региона также сообщил, что виноградники при пожаре по Новороссийском не пострадали.