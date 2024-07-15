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Более 600 человек были эвакуированы из-за пожара под Новороссийском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-600-chelovek-byli-evakuirovany-iz-za-pozhara-pod-novorossijskom
Более 600 человек были эвакуированы из-за пожара под Новороссийском
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 июля в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, губернатор Кубани сообщил журналистам о том, что авиация завершила работы по тушению пожара. 

В районе Геленджика остался один вертолет МЧС России, который в случае необходимости вылетит на тушение. 

«В данный момент времени авиационная техника направляется к местам своей постоянной дислокации», — цитирует Кондратьева ТАСС

Глава региона также сообщил, что виноградники при пожаре по Новороссийском не пострадали.

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