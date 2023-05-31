В поврежденном доме на улице Клинической в Краснодаре возобновили демонтаж крыши

Работы по демонтажу временно приостановили из-за дождя. Строители и спасатели 31 мая продолжили разбирать поврежденные стены, плиты перекрытия и участки крыши.

Завершить демонтаж планируют в ближайшие дни. После этого начнут подготовку к восстановительным работам.

В пункте временного размещения находятся 17 человек, трое из них — дети. Также для жителей дома на Клинической продолжает работать оперштаб и телефоны горячей линии: 8 (861) 254-16-49 и 8 (861) 267-96-13.

Кроме того, уже сформировали первый список жильцов, которым положены компенсации от 10 до 100 тыс. рублей. В ближайшее время составят еще один аналогичный список. Планируется, что первые выплаты жильцы получат уже на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа произошел вечером 24 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Клинической, 18. Часть жильцов поврежденного на ночь вернулись в свои квартиры. В многоэтажке 25 мая после хлопка газа ввели локальный режим ЧС. Вечером 25 мая сообщили о начале разбора поврежденной кровли. В пунктах временного размещения утром 26 мая находились 17 человек, трое из которых — дети. В доме восстановили газоснабжение во всех подъездах, кроме четвертого. Он сильнее всех пострадал при ЧП.